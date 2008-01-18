Коммунисты требуют возбудить уголовное дело против Ющенко

Фракция Коммунистической партии требует от генерального прокурора привлечь к уголовной ответственности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за отказ подписывать указ о проведении референдума относительно вступления Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания заявил лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Он напомнил, что в ЦИК было передано 4 млн. подписей граждан относительно необходимости проведения референдума. Однако, отметил П.СИМОНЕНКО, до сих пор такой указ не подписан.

«Мы требуем от Генеральной прокуратуры привлечь к уголовной ответственности господина ЮЩЕНКО за то, что он игнорирует волю народа», - сказал лидер фракции КПУ.

Он также отметил, что руководители государства, подписав письмо о присоединении Украины к плану действий относительно членства в НАТО, фактически заявили об узурпации власти. «ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО и ЯЦЕНЮК заявили, что они узурпировали власть», - сказал П.СИМОНЕНКО.

В свою очередь, член фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ отметил, что любые разговоры о присоединении Украины к НАТО должны происходить после проведения референдума. Он отметил, что фракция Партии регионов настаивает на принятии соответствующего постановления по этому вопросу.

Кроме того, по его словам, Украина в случае присоединения к НАТО утратит часть своего суверенитета. А.ЕФРЕМОВ также отметил, что это может углубить противостояние между гражданами Украины.