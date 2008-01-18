Кириленко знает, почему ПР и КПУ блокировали трибуну ВР

Причина блокирования трибуны Верховной Рады в том, что Партия регионов и КПУ не хотят принимать решения об отмене депутатской неприкосновенности, депутатских льгот и рассматривать вопрос о злоупотреблении городской власти Киева и Харькова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на сессии парламента лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, совместное обращение Президента Украины, председателя Верховной Рады и премьер-министра к Генсеку НАТО о присоединении Украины к ПДЧ в альянсе стало только поводом для блокирования работы ВР.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что письмо к руководству НАТО было подписано в соответствии с Конституцией и законами Украины.

По его словам, оппозиция может оппонировать руководителям государства относительно позиции, выраженной в письме, – это ее право. Но она не имеет права блокировать работу парламента.

По мнению В.КИРИЛЕНКО, такая позиция двух фракций не будет поддержана их избирателями.