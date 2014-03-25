Чешские депутаты не признают аннексию Крыма

«Такие действия являются нарушением международного права», - говорится в постановлении, которую сегодня приняла нижняя палата парламента Чешской Республики, передает Радио Свобода.

Депутаты также поддержали правительство Чехии в переговорах в рамках сотрудничества с Европейским союзом и НАТО, другими международными организациями в решении вопросов, которые касаются Украины.

Принятием отдельного постановления закончились многодневные дебаты депутатов относительно оккупации Крыма.

За принятие постановления проголосовал 121 депутат из 179 присутствовавших в зале заседаний. Против были коммунисты и один депутат от партии левого толка Úsvit («Рассвет»).