Среди участников пророссийского митинга в Одессе был замечен неонацист из РФ (фото)

Пользователи соцсети Facebook идентифицировали по фотографиям одного из участников пророссийского митинга в Одессе, который прошел в воскресенье, сообщает Думская.net.

Роль одессита, призывающего к присоединению Одессы к РФ, сыграл петербуржец Антон Раевский. Он является членом огранизации «Черная сотня». Как видно из его канала на YouTube, организация копирует стилистику нацисткой Германии. Сам же Антон имеет на руках татуировки с нацистскими лозунгами, сообщает издание.