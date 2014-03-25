Среди участников пророссийского митинга в Одессе был замечен неонацист из РФ (фото)
13:29, 25 марта 2014Политика
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В пророссийском митинге в Одессе участвовал неонацист из РФ Антон Раевский.
Среди участников пророссийского митинга в Одессе был замечен неонацист из РФ
/ Фото: Думская.net
Пользователи соцсети Facebook идентифицировали по фотографиям одного из участников пророссийского митинга в Одессе, который прошел в воскресенье, сообщает Думская.net.
Роль одессита, призывающего к присоединению Одессы к РФ, сыграл петербуржец Антон Раевский. Он является членом огранизации «Черная сотня». Как видно из его канала на YouTube, организация копирует стилистику нацисткой Германии. Сам же Антон имеет на руках татуировки с нацистскими лозунгами, сообщает издание.
Фото: Думская.net
Фото: Думская.net
Фото: Думская.net
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