Провокаторы в Крыму используют ворованные бланки украинских паспортов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Госпогранслужбы Николай Литвин, отвечая на вопрос журналистов.

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“Действительно, по оперативным каналам поступает оперативная информация, и мы работаем в направлении, чтобы сделать невозможным попадание дестабилизирующих групп с использованием украинских паспортов”, - сказал Литвин.