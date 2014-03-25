Провокаторы в Крыму используют ворованные бланки украинских паспортов
12:30, 25 марта 2014Политика
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В Госпогранслужбе заявляют о наличии оперативной информации относительно использования похищенных в Крыму бланков украинских паспортов группами провокаторов.
Провокаторы пользуются ворованными бланками паспортов / Wikipedia
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Госпогранслужбы Николай Литвин, отвечая на вопрос журналистов.
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“Действительно, по оперативным каналам поступает оперативная информация, и мы работаем в направлении, чтобы сделать невозможным попадание дестабилизирующих групп с использованием украинских паспортов”, - сказал Литвин.
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