БЮТ обвиняет Секретариат Президента в защите Черновецкого

Фракция БЮТ обратилась с просьбой к председателю Верховной Рады Арсению ЯЦЕНЮКУ дать поручение парламентскому комитету по вопросам регламента безотлагательно рассмотреть проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств нарушения Киевской властью действующего законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время утреннего пленарного заседания заявил народный депутат, член фракции БЮТ Владимир БОНДАРЕНКО.

По его словам, соответствующий проект постановления уже довольно давно был зарегистрирован в ВР, однако, регламентный комитет искусственно затягивает его рассмотрение.

Как отметил В.БОНДАРЕНКО, на сегодняшний день некоторые представители Секретариата Президента и ВР делают все, чтобы этот вопрос вообще не рассматривался.

«Фракция требует, чтобы гражданам было предоставлено право определиться со своим выбором в отношении киевской власти», - сказал он.

Народный депутат также отметил, что рассмотреть этот вопрос в целом в сессионном зале можно было бы в следующую пятницу, 25 января.