БЮТ обвиняет Секретариат Президента в защите Черновецкого
Бондаренко обратился с просьбой к Яценюку
Фракция БЮТ обратилась с просьбой к председателю Верховной Рады Арсению ЯЦЕНЮКУ дать поручение парламентскому комитету по вопросам регламента безотлагательно рассмотреть проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств нарушения Киевской властью действующего законодательства.
|Владимир Бондаренко
По его словам, соответствующий проект постановления уже довольно давно был зарегистрирован в ВР, однако, регламентный комитет искусственно затягивает его рассмотрение.
Как отметил В.БОНДАРЕНКО, на сегодняшний день некоторые представители Секретариата Президента и ВР делают все, чтобы этот вопрос вообще не рассматривался.
«Фракция требует, чтобы гражданам было предоставлено право определиться со своим выбором в отношении киевской власти», - сказал он.
Народный депутат также отметил, что рассмотреть этот вопрос в целом в сессионном зале можно было бы в следующую пятницу, 25 января.