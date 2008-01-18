Сегодня Богатырёва сделает заявление для прессы

В пятницу, 18 января, в 14.30 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на заседании будет рассматриваться состояние соблюдения законодательства и меры по повышению эффективности государственной политики в области регулирования земельных отношений. Речь пойдет также о состоянии выполнения решений СНБОУ, в частности, решений по вопросам использования и охраны земель.

После завершения заседания, ориентировочно в 16.30, в Секретариате Президента Украины будет сделано заявление для прессы Секретаря СНБОУ Раисы БОГАТЫРЁВОЙ.

Аккредитация журналистов по телефонам: 255-78-44, 255-74-02, 255-65-01 и 255-63-18.