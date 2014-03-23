Яценюк: МВД должно принимать решительные меры по борьбе с бандитизмом и коррупцией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время заседания правительства.

По его словам, МВД и силовой блок сработали на защиту законности и правопорядка.Читайте такжеВ ГПУ считают, что драгоценности и деньги Ставицкого подготовили к вывозу из Украины

"И уверен, Арсен Борисович, что МВД будет и дальше работать над тем, чтобы привлечь к ответственности бывших чиновников. И отдельно отмечу, чтобы привлечь к ответственности сегодняшних новых чиновников. Никаких политических цветов. Документирование,аресты и передача материалов в суд, будь то чиновники прошлой власти или это сегодняшняя власть, чем быстрее и эффективнее будет работать правоохранительная система - тем больше шансов у нас не просто поломать коррупцию, но еще и бюджет наполнить и обеспечить соответствующие социальные стандарты, и самое главное - очистить власть от этой заразы, которая живет в украинской политической системе последние 20 лет", - отметил глава правительства.