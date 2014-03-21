Аваков: Во время обысков у бывших чиновников изъяли сотни тысяч долларов
В рамках криминального расследования хищения бюджетных средств в Минагрополитики Украины, сегодня 21 марта сотрудниками ГУБОП МВД Украины и Генеральной прокуратуры Украины, проведены обыски и ряд следственных действий.
Об этом написал на своей странице в Facebook Арсен Аваков.
По итогам обысков, изъяты крупные суммы средств в наличных.
1. У первого заместителя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Симонова В.Е. изъято: 1 млн. 717 тыс. долларов США + 1 млн. 250 тыс. грн + 9 тыс. евро.
2. У экс-министра аграрной политики Присяжнюка М.В. изъято: 286 тыс. долларов США + 659 тыс. грн, несколько наручных часов высокой стоимости известных мировых брендов.
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Уточнение о часах, по словам Авакова, указано как "штрихи к портрету прежней коррупционной системы".
Как отмечал министр ранее, он намерен обо всех фактах коррупции сообщать публично, дабы сделать новой власти "прививку от коррупции".