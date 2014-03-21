Тимошенко считает подписание Соглашения с ЕС второй победой Майдана

Как сообщает сайт Тимошенко об этом она написала на своей странице в Twitter.

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"Украина возвращается в европейскую семью. Политическая часть соглашения об ассоциации Украины с ЕС сегодня подписана. Это вторая победа Майдана", - считает Тимошенко.

В сообщении напоминается, что Европейский Союз планировал подписать Соглашение об ассоциации с Украиной на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе (Литва) в ноябре 2013 года. Однако режим Януковича отказался от подписания этого документа, что привело к началу студенческого протеста на Майдане Незалежности в Киеве.

30 ноября 2013 года студенческую акцию протеста жестоко разогнали бойцы спецподразделения МВД «Беркут». На следующий день, 1 декабря 2013 года, в поддержку студентов с требованием наказать виновных в силовом разгоне акции на центральную площадь Киева и других городов Украины уже вышли более 1 млн граждан. С этого момента акция протеста приобрела самый массовый характер за все годы Независимости Украины. В результате ее Янукович был отстранен от власти.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 марта, Украина и Европейский Союз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации.