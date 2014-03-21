Бывший пограничник предоставил свой вертолет для охраны украинской границы

Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина предложил использовать для охраны границы его собственный, официально зарегистрированный, вертолет. Кроме того, он готов взят на себя расходы по его обслуживанию.

"Государственная пограничная служба гордится такими патриотами и благодарит всех, кому небезразлична судьба нашей Родины!" - говорится в сообщении пресс-службі ведомства.