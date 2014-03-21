Бывший пограничник предоставил свой вертолет для охраны украинской границы

05:36, 21 марта 2014
Политика
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В Государственную пограничную службу в четверг, 20 марта,  обратился гражданин Украины, который проходил службу в Пограничных войсках пилотом в авиационном полку в 90-х годах.

граница / mischko.livejournal.com
 

 Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина предложил использовать для охраны границы его собственный, официально зарегистрированный, вертолет. Кроме того, он готов взят на себя расходы по его обслуживанию.

"Государственная пограничная служба гордится такими патриотами и благодарит всех, кому небезразлична судьба нашей Родины!" - говорится в сообщении пресс-службі ведомства.

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