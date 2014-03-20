Жириновский заявляет, что Россия не ограничится Крымом и должна «двигаться дальше»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал перед голосованием документов об аннексии Крыма Россией.

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«Здесь глава комитета говорит, что сухопутная граница Крыма (с Украиной) установлена навсегда. Вы заблуждаетесь, наоборот, нам эта государственная граница не нужна. Нам нужно двигаться дальше, делать «навсегда» рано», - сказал Жириновский под аплодисменты российских депутатов.

«Если говорить навсегда, значит бросить миллионы русских в Донбассе, Херсоне, Николаеве, Днепропетровске, Луганске, Запорожье, Одессе. Кусочек взяли, а те русские пусть погибают», - сказал он.

Ранее глава комитета по делам СНГ Леонид Слуцкий, представляя данные документы, заявил, что «Договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию и образовании новых субъектов» в четвертой статье закрепляет, что граница по суши между Крымом и Украиной «отныне и навсегда» является государственной границей РФ.

«Таким образом, мы имеем совершенно четкие изменения на политической карте мира». – заявил Слуцкий.

Напомним, после оккупации российскими военными Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта президент РФ Путин попросил парламент принять в состав России два новых субъекта - Крым и Севастополь. В тот же день в Кремле Путин, самопровозглашенный премьер-министр Крыма Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Константинов и «уполномоченный представитель города Севастополь» Чалый подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом и Украина никогда не признает независимости Крыма и присоединения его к России.

Сегодня, 20 марта, Государственная дума России на внеочередном пленарном заседании приняла решение об аннексии Крыма. Депутаты проголосовали за ратификацию «Договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию и образовании новых субъектов». «За» проголосовали 443 депутата, «против» - один.