Съезд Партии регионов перенесли - Чечетов
13:36, 20 марта 2014Политика
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Народный депутат от Партии регионов Михаил Чечетов отмечает, что съезд Партии регионов был перенесен на более поздний срок из-за «серьезной подготовки» к нему.
Чечетов объяснил причины переноса съезда
Как передает корреспондент УНИАН, это выплывает из его ответа на вопрос журналистов относительно информации о перенесении съезда с 22 на 29 марта.
“Перенесли. Потому что очень серьезно готовится съезд партии”, - сказал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня СМИ со ссылкой на источники сообщили, что съезд ПР перенесен с 22 на 29 марта. Ранее съезд планировался на 1 марта. Потом называлась дата 15 марта, за день до референдума в Крыму, на который были вынесены вопросы о присоединении к России и восстановлении Конституции автономии 1992 года. Позже стало известно, что новая дата проведения съезда - 22 марта - после референдума в Крыму.
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