Съезд Партии регионов перенесли - Чечетов

Как передает корреспондент УНИАН, это выплывает из его ответа на вопрос журналистов относительно информации о перенесении съезда с 22 на 29 марта.

“Перенесли. Потому что очень серьезно готовится съезд партии”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня СМИ со ссылкой на источники сообщили, что съезд ПР перенесен с 22 на 29 марта. Ранее съезд планировался на 1 марта. Потом называлась дата 15 марта, за день до референдума в Крыму, на который были вынесены вопросы о присоединении к России и восстановлении Конституции автономии 1992 года. Позже стало известно, что новая дата проведения съезда - 22 марта - после референдума в Крыму.