Сепаратисты в Крыму захватили буровые вышки "Черноморнефтегаза"

Об этом Продан сказал в эксклюзивном интервью УНИАН в Брюсселе, прибавив, что Крым будет оставаться в единственном энергокомплексе Украины, несмотря на попытки России аннексировать полуостров.

"С "Черноморнефтегазом" произошло то же, что с украинскими военными частями в Крыму. Буровые установки взяли под охрану "зеленые человечки" с автоматами Калишникова", - сказал Продан, который прибыл в Брюссель на переговоры с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером.

"Одномоментно разорвать связи Крыма с материковой Украиной невозможно. Крым сегодня 90 процентов своей электроэнергии получает с материковой Украины и у полуострова возникают очень серьезные энергетические проблемы в зимний период. Чтобы Крым был автономно обеспеченных энергоносителями, нужно где-то три-пять лет и пять миллиардов долларов вложений", - сказал Продан.

Читайте также Крым национализировал «Черноморнефтегаз» и Феодосийскую нефтебазу

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан сообщил, что Украина намерена подать иск в международные суды в связи с захватом крупного добытчика газа - компании «Черноморнефтегаз», контроль над которой установили самопровозглашенные власти Крыма.

«Что касается «Черноморнефтегаза», то компания «Нафтогаз Украины» туда вложила где-то 12 миллиардов гривень инвестиций. Конечно, если что-то произойдет, мы будем, естественно, судиться в международных судах, потому что это наша собственность, вложены деньги, кредиты и т.д», - сказал Продан.

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе «Черноморнефтегаза» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.