Власти России обещают в 1,8 раза увеличить пенсии в Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Средний размер пенсий, которые сегодня получают граждане, составляет в Крыму 5570 рублей (157 долл.), а в Севастополе чуть больше – 6200 рублей (172 долл.), то есть это значительно ниже, чем в Российской Федерации, где уровень пенсий составляет более 10 тыс рублей (277 долл.). Разница где-то в 1,8–1,9 раза», - сказал Топилин.

Он сообщил, что в Крыму и Севастополе общее количество пенсионеров составляет 677 тыс. человек, в том числе 559 тыс. в Крыму и 117 тыс. в Севастополе.

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На это Путин отметил, что «все граждане России должны быть поставлены в одинаковые условия».

Как известно, цены на продукты питания, транспорт и жилищно-комунальные услуги в России значительно выше, чем в Украине.

Как сообщал УНИАН, 16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта Путин попросил парламент принять в состав России два новых субъекта - Крым и Севастополь.

В тот же день в Кремле Путин, нелегитимный премьер-министр Крыма Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов и «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.

19 марта Конституционный суд РФ единогласным решением признал соответствующим Конституции РФ «международный договор» о вхождении Крыма в состав РФ.