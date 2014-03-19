В "Правом секторе" заговорили о новой революции в Украине

Руководитель силового блока "Правого сектора" (Восток) Андрей Белецкий не исключает, что в Украине может возникнуть еще одна революция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

"Я лично верю во вторую революцию, потому что дело сделано даже не на 30%. Поверьте, они очень быстро приходят. Поверьте, в Харькове все решают полностью «регионалы». Структура их власти не распалась. Они входят в сговор с нынешней властью с огромной скоростью, и я верю, что нужна вторая революция. Какая она будет и когда, в эту минуту очень сложно сказать, но она обязательно будет", - сказал Белецкий.

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Он отметил, что люди, которые стояли на Майдане, дали нынешней власти кредит доверия под защиту национальных интересов.

"Сейчас этот кредит доверия все время падает, поэтому Крым отдан без боя... Эта власть имеет небольшой лимит легитимности - до выборов. Времени у них осталось немного. Мы к ним относимся все критичнее с каждым днем", - отметил Белецкий.