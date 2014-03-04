Путин: В Украине произошла революция, после которой возникло новое государство, с которым РФ ничего не подписывала

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Москве, комментируя гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума.

«Что касается соглашений (Будапештского меморандума - УНИАН)… Как (западная) общественность, политические круги расценивают произошедшие события. Ясно, что это вооруженный захват власти, и ясно, что это сделано вопреки Конституции. Это очевидный факт… Когда мы указываем на то, что это антиконституционный переворот, нам говорят: нет, это не антиконституционный переворот, не захват власти, это революция», - сказал Путин.

Читайте также Путин считает, что стрелять по митингующим в Киеве могли «провокаторы одной из оппозиционных партий»«А если это революция, то что это значит? Мне тогда трудно не согласиться с некоторыми нашими экспертами, которые считают, что на этой территории возникает новое государство. Так же, как было после крушения Российской империи после революции 1917 года. А с этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали», - заявил Путин.

Справка УНИАН. Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия - международный договор, заключенный 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией о безъядерном статусе Украины. Соглашение содержит пункты, предоставляющие Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.