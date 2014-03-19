Сегодня состоится заседание Кабмина

Заседание состоится под председательством Премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Напомним, вчера в Кремле было подписано договор относительно принятия Крыма и Севастополя в состав РФ.

Европейский Союз заявил, что не признает и не будет признавать аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, а лидеры ЕС на своем саммите в конце этой недели согласуют общую европейский ответ на этот шаг России.

Вице-президент США Джо Байден осудил аннексии Россией Крыма, назвав это «ничем иным, как захватом».