Сегодня состоится заседание Кабмина
08:23, 19 марта 2014Политика
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Сегодня, 19 марта, состоится заседание Кабинета министров Украины.
Сегодня состоится заседание Правительства / lenta-ua.net
Заседание состоится под председательством Премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
Напомним, вчера в Кремле было подписано договор относительно принятия Крыма и Севастополя в состав РФ.
Европейский Союз заявил, что не признает и не будет признавать аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, а лидеры ЕС на своем саммите в конце этой недели согласуют общую европейский ответ на этот шаг России.
Вице-президент США Джо Байден осудил аннексии Россией Крыма, назвав это «ничем иным, как захватом».
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