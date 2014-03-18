Байден назвал действия России в Крыму захватом

Выступая в столице Польши Варшаве, Байден заявил, что международная изоляция Москвы будет расширяться. Он также предупредил, что США и ЕС готовят дополнительные санкции против России.

Об этом пишет Радио Свобода.

Байден также заявил, что Соединенные Штаты выступают за коллективную оборону всех стран НАТО. Вице-президент США также подтвердил приверженность Вашингтона к созданию системы противоракетной обороны в Польше до 2018 года.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, который выступал вместе с Байденом, заявил, что международное сообщество не может согласиться с аннексией Россией Крыма.

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Сегодня, 18 марта, президент России Владимир Путин попросил парламент принять в состав России два новых субъекта - Крым и Севастополь. А в Кремле было подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.