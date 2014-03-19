Сегодня Совет Безопасности ООН проведет восьмую встречу по Украине

Совет Безопасности ООН проведет сегодня, 19 марта, восьмую с начала месяца встречу по Украине. Как объявило во вторник постоянное представительство Люксембурга, председательствующего в Совете Безопасности в марте, заседание намечено на 15:00 (21:00 по киевскому времени), сообщает ИТАР-ТАСС.

"Совет Безопасности проведет открытую встречу по Украине в 15:00. С отчетом выступят заместитель генсекретаря ООН Ян Элиассон и помощник генсека по правам человека Иван Шимонович", - сообщили в миссии.

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Также стало известно, что намеченное на четверг пленарное заседание Генеральной Ассамблеи перенесено на неопределенный срок. "Пленарная встреча Генеральной Ассамблеи по ситуации в Украине, запланированная на четверг, 20 марта, отложена до дальнейших уведомлений", - сообщила официальный представитель председателя ГА Афаф Конджа.

Как заявили корр. ИТАР-ТАСС в постоянном представительстве Украины при ООН, изменения в планах вызваны решением созвать встречу Совета Безопасности. Когда состоится сессия Генассамблеи, пока неизвестно.