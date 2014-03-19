Украинские военные наблюдатели проведут инспекцию в Белгороде

Украинская инспекционная группа в составе четырех представителей прибыла в Белгород для проведения инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"Данный вид инспекции осуществляется с целью убедиться в отсутствии масштабной военной деятельности в отдельных регионах государств-участников указанного соглашения, - уточнил он. - Украинская сторона решила провести эту инспекцию с целью мониторинга района, общей площадью около 13 тыс. кв. км в Белгородской и Курской областях, на предмет "незаявленной военной деятельности".

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Начальник центра проинформировал, что "в ходе инспекции украинским представителям будет предоставлена возможность проинспектировать указанный район (в том числе с использованием автомобильного транспорта и облета на вертолете) и убедиться в том, что никакой военной деятельности, угрожающей Украине, о которой так много в последние дни говорится в украинских и западных СМИ, не ведется".

По словам Рыжкова, инспекция пройдет в течение двух дней и полностью обеспечивается за счет РФ.

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"Это последнее инспекционное мероприятие, проводимое на территории Российской Федерации в 2014 году в рамках Венского документа, в связи с тем, что все квоты на инспектирование нашей территории государствами ОБСЕ исчерпаны", - добавил он.