Украина до конца 2014 года подпишет экономическую часть Ассоциации - посол в ЕС

Об этом он сказал в интервью телекомпании "5 канал".

"Это зависит от обеих сторон, но я прогнозирую, что это произойдет до конца текущего года", - сказал он.

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Дипломат также добавил, что политическая часть, подписание которой запланировано на 21 марта, содержит положение об обеспечении территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности границ Украины.