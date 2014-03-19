Украина до конца 2014 года подпишет экономическую часть Ассоциации - посол в ЕС
04:22, 19 марта 2014Политика
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Представитель Украины при Евросоюзе Константин Елисеев прогнозирует подписание экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС до конца текущего года
Украина до конца 2014 года подпишет экономическую часть ассоциации с ЕС
Об этом он сказал в интервью телекомпании "5 канал".
"Это зависит от обеих сторон, но я прогнозирую, что это произойдет до конца текущего года", - сказал он.
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Дипломат также добавил, что политическая часть, подписание которой запланировано на 21 марта, содержит положение об обеспечении территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности границ Украины.
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