Завтра Яценюк проведет заседание Кабмина

15:22, 18 марта 2014
Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк проведет очередное заседание правительства.  

Яценюк завтра проведет заседание правительства

Завтра, 19 марта, под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка состоится заседание правительства.

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Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Начало заседания в 10:00.

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