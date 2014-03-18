Завтра Яценюк проведет заседание Кабмина
15:22, 18 марта 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк проведет очередное заседание правительства.
Яценюк завтра проведет заседание правительства
Завтра, 19 марта, под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка состоится заседание правительства.
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Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.
Начало заседания в 10:00.
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