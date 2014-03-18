"УДАР" призывает разорвать дипломатические отношения с РФ

Партия "УДАР" призывает украинские власти разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

"Исходя из враждебных действий политического руководства России и общепринятой практики международных отношений, мы настаиваем на немедленном расторжении дипломатических отношений Украины с Российской Федерацией», - отметили в "УДАРе".

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Как отмечается в заявлении, «президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости так называемой Республики Крым и распоряжение о подписании проекта договора о принятии Крыма в состав РФ. А Госдума России поддержала присоединение Крыма к Российской Федерации».

«Такие действия являются продолжением курса российского руководства на агрессию против Украинского государства, посягательством на ее суверенитет и территориальную целостность. Это откровенное вмешательство во внутренние дела Украины", - подчеркнули в партии.

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В "УДАРе" отметили, что в ответ на призывы Украины и международного сообщества к поиску дипломатических средств решения конфликта президент России избрал путь дальнейшей эскалации напряженности и военных угроз. "Это неприемлемо, и сегодня одной из позиций Украины должно быть, в частности, и расторжение дипломатических отношений с Российской Федерацией", - убеждены в партии "УДАР".