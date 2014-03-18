США и Украина проведут совместные военные учения

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на Atlantic Counsil

Статус двух ежегодных военных учений Армии США в Европе, которые были запланированы на июль (одно в России, второе — в Западной Украине) меняется под влиянием ситуации в Украине, которую называют худшим кризисом со времен окончания холодной войны. Тот факт, что США и их союзники решили проводить учения в Украине и отменить программу в России, демонстрирует поддержку Киева Западом в его противостоянии с Москвой.

Учения, проходящие во Львове недалеко от польской границы, должны «обеспечить региональную стабильность и безопасность, укрепить потенциал партнерства и доверия в процессе улучшения взаимодействия между Армией США в Европе, сухопутными войсками Украины и другими странами (НАТО и партнеры)» – говорится на сайте Армии США в Европе (USAEUR).

Помимо солдат Армии США в Европе в “Rapid Trident 2014” примут участие соединения из Армении, Азербайджана, Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Молдовы, Польши, Румынии, Великобритании и Украины. Совместный штаб американо-украинского батальона проведет учения по поддержанию мира. Военные заявляют, что подготовка к учениям будет продолжаться в соответствии с планом, а приказ об отмене не поступал.

Прошлогодние учения продолжались две недели, в них приняли участие 1300 военнослужащих .