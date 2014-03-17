МИД Украины "настойчиво просит" мир не признавать "Республику Крым"

"Многочисленные доказательства, включая материалы фото- и видеосъемки, свидетельства очевидцев событий, в том числе граждан иностранных государств, доказывают, что условия проведения так называемого "референдума" не соответствовали демократическим стандартам проведения референдумов, которые были разработаны в рамках ОБСЕ и Совета Европы", - говорится в обращении, передает ТСН.

В МИД подчеркивают, что волеизъявление происходило под дулами автоматов.

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"Серьезные оговорки относительно свободного волеизъявления населения этого региона Украины вызывает также тот факт, что с 26 февраля 2014 года АР Крым де-факто находится под оккупацией военных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации", - подчеркивают в МИД.

"Учитывая то, что независимость Крыма была провозглашена нелегитимным органом по результатам антиконституционного референдума, проведенного с вопиющими нарушениями общеевропейских норм и стандартов проведения референдумов, Министерство иностранных дел Украины обращается ко всем членам международного сообщества с настоятельной просьбой воздержаться от международного признания Республики Крым", - призвали страны мира и международные организации.

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В отечественном МИДе напомнили, что "международное признание "Республики Крым", провозглашение которой лишены как конституционного, так и международно-правовой основы, будет означать, что субъекты такого признания в свою очередь совершают международно-противоправный акт, нарушая фундаментальные нормы международного права и общепризнанные принципы сосуществования государств".