ЧФ РФ предложил командиру автобата в Бахчисарае зарплату размером 2,7 тысячи грн

Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук.

Командиру части, подполковнику Садовнику в ультимативной форме представлено 3 возможных варианта их дальнейших действий:

1. Личный состав батальона получает материальную помощь в размере 4 тыс. грн. от россиян и убывает на территорию Украины.

2. Личный состав части разрывает контракт с МО Украины, остается работать в части под патронатом РФ в качестве гражданского персонала, за что они обещают зарплату в размере 2,7 тыс.грн. ежемесячно.

3. Военнослужащие составляют одновременно два рапорта, один из которых выход из состава Вооруженных Сил Украины и второй о просьбе включения их в состав Вооруженных сил России.

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Командование части заявило россиянам о верности Присяге на верность народу Украины. Россияне пообещали вернуться через несколько часов.