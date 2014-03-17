ЧФ РФ предложил командиру автобата в Бахчисарае зарплату размером 2,7 тысячи грн
В автомобильный батальон ВМС Украины (воинская часть А2904), которая, дислоцируется в Бахчисарае около 15:00 прибыли посланцы командования Черноморского флота РФ.
Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук.
Командиру части, подполковнику Садовнику в ультимативной форме представлено 3 возможных варианта их дальнейших действий:
1. Личный состав батальона получает материальную помощь в размере 4 тыс. грн. от россиян и убывает на территорию Украины.
2. Личный состав части разрывает контракт с МО Украины, остается работать в части под патронатом РФ в качестве гражданского персонала, за что они обещают зарплату в размере 2,7 тыс.грн. ежемесячно.
3. Военнослужащие составляют одновременно два рапорта, один из которых выход из состава Вооруженных Сил Украины и второй о просьбе включения их в состав Вооруженных сил России.
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Командование части заявило россиянам о верности Присяге на верность народу Украины. Россияне пообещали вернуться через несколько часов.