В Госдуме заявляют, что Россия присоединит Крым «за неделю-две»

Об этом УНИАН сообщили в партии власти «Единая Россия» со ссылкой на депутата Вячеслава Никонова.

По его мнению, процесс присоединения Крыма к России пройдет в короткие сроки, это «можно осуществить за неделю-две».

«Насколько быстро может быть осуществлен процесс присоединения - я думаю, он будет осуществлен достаточно быстро», - сказал Никонов.

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По его мнению, Крым – «независимое государство сейчас де-факто, и Россия может признать Крым не как часть Украины, а как независимое государство». «В этом случае, конечно, никакого согласия от центрального правительства киевского не требуется», - сказал российский парламентарий.

Кроме того, вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов заявил, что «все необходимые законодательные решения по итогам состоявшегося референдума будут приняты в кратчайшие сроки».

«Это (референдум) ответ всем тем, кто в эти дни пытался воспрепятствовать жителям Крыма самим определять свою судьбу, свое будущее и будущее своих детей. И это будущее у нас общее - в стране, где соблюдаются законы, где защищены права и свободы граждан, где сильный лидер, принципиальная позиция которого позволила восстановить историческую справедливость», - считает Неверов.

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Как сообщал УНИАН, парламент Крыма вынес на референдум 16 марта два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? и 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины ?

Согласно данным республиканской комиссии по проведению референдума, проголосовали 82,71% избирателей или 1 млн 524 тыс. 563 человека. Более 95% из них высказались за Крыма присоединение к Российской федерации.