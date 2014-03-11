Госдума 21 марта рассмотрит вопрос о присоединении Крыма к РФ

08:57, 11 марта 2014
Политика
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Законопроект, который определяет правила вхождения в РФ новых территорий в Думе РФ планируют рассмотреть 21 марта. 

Государственная дума РФ / Wikipedia

Госдума намерена 21 марта рассмотреть законопроект о присоединении Крыма к России, сообщил депутат "Единой России" Вячеслав Никонов, предают РИА Новости.

"До 17 (марта) замечания, рассылка, 21 — (законопроект) поставлен в повестку", — сказал он по итогам заседания Совета Думы.

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