Госдума 21 марта рассмотрит вопрос о присоединении Крыма к РФ

Законопроект, который определяет правила вхождения в РФ новых территорий в Думе РФ планируют рассмотреть 21 марта.

Госдума намерена 21 марта рассмотреть законопроект о присоединении Крыма к России, сообщил депутат "Единой России" Вячеслав Никонов, предают РИА Новости. "До 17 (марта) замечания, рассылка, 21 — (законопроект) поставлен в повестку", — сказал он по итогам заседания Совета Думы.

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