Шульц: референдум в Крыму осложнил разрешение кризиса в Украине

Об этом заявил председатель Европарламента (ЕП) Мартин Шульц, сообщает РИА Новости.

"Я сожалею, что этот референдум прошел, так как он нелегитимен, незаконен и усложнил будущие усилия по разрешению кризиса. Это голосование не законно ни по украинскому, ни по международному законодательству",- отметил Шульц.

В его заявлении отмечается, что ЕП поддерживает территориальную целостность Украины.

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Как сообщал УНИАН, парламент Крыма вынес на референдум два альтернативных вопроса: 1) Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? 2) Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Голосование началось 16 марта в 8 утра и завершилось в 8 вечера.

Согласно данным республиканской комиссии по проведению референдума, 82,71% избирателей, или 1 млн 524 тыс. 563 человека проголосовали на крымском полуострове на референдуме о статусе Крыме.

Согласно обработке 50% бюллетеней, 95,5% принявших участие в крымском "референдуме" высказались за присоединение к Российской федерации , 3,5% - за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины. 1% бюллетеней признан недействительным.

По украинскому законодательству референдум может быть только всеукраинским. Украинская власть назвала нелегитимным проведение референдума в Крыму и заявила, что не признает его результаты.

Также согласно заявлениям президент Европейского Совета Германа ван Ромпея и президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, что референдум в Крыму является незаконным, нелегитимным, и его результат не будет признан Европейским Союзом. Не признают результаты крымского референдума и США.

Председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко заявил, что аномально высокая явка крымчан на так называемом крымском референдуме является результатом того , что в списки для голосования непосредственно на избирательных участках заносят всех желающих граждан России, а также людей, которые голосуют на нескольких участках одновременно.