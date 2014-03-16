НАТО проведет разведывательные полеты над Польшей и Румынией из-за ситуации в Украине
22:03, 16 марта 2014Политика
0 0
Разведывательные самолеты НАТО с радарной системой AWACS будут патрулировать воздушное пространство над Польшей и Румынией, чтобы наблюдать за ситуацией в Украине, сообщил представитель альянса.
Фото : NATO.int
"Совет НАТО в понедельник решил провести разведывательные полеты AWACS над Польшей и Румынией в рамках усилий НАТО по наблюдению за кризисом в Украине. Все разведывательные полеты будут проводиться только над территорией альянса", - отметил он, сообщает РИА Новости.
По его словам, полеты будут проводиться с баз НАТО, расположенных в Гайленкирхен (Германия) и в Уоддингтон (Великобритания).
Он добавил, что первый разведполет ожидается в ближайшие дни. "Самолеты НАТО AWACS - это подразделения высокой степени готовности, и могут быть задействованы в сжатые сроки. Мы ожидаем первый полет в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter