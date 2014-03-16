Cтали известны имена русских командиров, чьи бойцы минируют подступы к украинским частям в Крыму
Источники УНИАН сообщили имена российских военных, чьи солдаты минируют подступы к частям Украины в Крыму.
Согласно данным источником в Феодосии – это полковник Карпушенко Владимир Владимирович, командир бригады Спецназ, Герой России (получил за операцию в Дагестане, где командовал ротой морской пехоты), выпускник Дальневосточного ВОКУ.
Поступила информация, что именно бойцы Курпушенко осуществляют минирование (на момент установлено 40 противотанковых мин, на всех выездах из украинской части в Феодосии, так называемый «минный шлагбаум»).
В Перевальном – полковник Анохин – командир 31 ДШБР Ульяновск. Здесь наблюдается уплотнение кольца окружения, а среди бойцов появилось много людей харакерной неславянской внешности.
В Керчи – это майор Максим Ткаченко – командир батальна морсокй пехоты 77 обрМП Каспийской флотилии.
В Новоозерной – подполковник Хромов, из МП Черноморского флота РФ.
Кроме того, источники сообщают, что в Симферополе, в помещениях Республиканского военного комиссариата, на втором этаже организована казарма для военнослужащих РФ.