На "референдуме" в Крыму позволяют голосовать россиянам

На непризнанном миром референдуме в Крыму на избирательные участки допускают даже русских с симферопольской пропиской. Об этом в соцсетях пишут сами избиратели, сообщает ТСН.ua.

"Я, гражданка России, с пропиской в Симферополе, получила бюллетень со словами: "Ну, раз вы здесь живете, значит, можете голосовать". Тетенька, не найдя меня в списках, просто вписал мою фамилию в список. Вот так", пишет журналист "Украинской правды" в Facebook.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня в 08:00 по киевскому времени в Крыму начался неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении, который проводится при военной и политической поддержке Российской Федерации.

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Референдум был признан нелегитимным украинским Конституционным судом, Венецианской комиссией, ЕС и США. 15 марта на рассмотрение Советом Безопасности ООН была вынесена резолюция, которая предусматривает объявить предстоящий референдум в Крыму "не имеющим силы" и призвать все страны не признавать его результаты, однако Россия заблокировала ее, воспользовавшись правом вето.

В Крыму против референдума активно выступают крымские татары.