Меджлис выступил с обращением, поддерживающим Украину и осуждающим агрессию РФ

Об этом говорится в обращении высшего полномочного представительного органа крымскотатарского народа меджлиса к Верховной Раде Украины и ко всему народу Украины.

В частности меджлис в обращении к украинскому народу, его представителям в ВРУ:

- подтверждает свое признание Украины как суверенного и независимого государства в существующих границах;

- решительно осуждает акт агрессии со стороны Российской Федерации и план по аннексии Крыма, рассматривая эти действия как грубое нарушение международного права, дестабилизирующее существующую систему межгосударственных отношений;

- не признает крымский референдум 16 марта 2014 года, проводимый с целью изменить территориальную принадлежность Крыма, легитимным и соответствующим международном праву и Конституции Украины;

- категорически отвергает любые попытки определить будущее Крыма без свободного волеизъявления крымскотатарского народа – коренного народа Крыма;

- утверждает, что право решать, в каком государстве жить крымскотатарскому народу, принадлежит исключительно самим крымским татарам;

- убежден, что восстановление прав крымскотатарского народа и реализация им права на самоопределение на своей исторической Родине должны осуществляться в составе суверенного и независимого Украинского государства.

Меджлис считает, что "любая власть в Крыму должна формироваться и осуществлять свою деятельность лишь при условии свободно выраженной воли и согласия крымскотатарского народа".

Меджлис также призывает ВРУ "присоединиться к Декларации ООН о правах коренных народов, а также признать и закрепить законами и иными правовыми актами Украины статус крымскотатарского народа как коренного народа Крыма".

И как итог меджлис призывает "ВРУ и другие высшие органы государственной власти Украины немедленно и совместно с международными организациями (ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейский Союз), с целью реализации естественных прав крымскотатарского народа, предусмотренных международными актами о правах коренных народов, обеспечить свободное волеизъявление на осуществление крымскотатарским народом неотъемлемого права на самоопределение на своей исторической территории – Крым".

Согласно обращению, в Крыму проживают 2 млн человек, из них 13% - крымские татары.