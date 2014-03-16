В Крыму начался непризнанный миром "референдум". Онлайн-трансляция

В "Бюллетене для голосования на общекрымском референдуме 16 марта 2014 года" всего лишь 2 вопроса на трех языках: русском, украинском и крымскотатарском.

Смотрите онлайн-трансляцию с избирательных участков:

1. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?

2. Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

Поскольку Конституцией Украины не предусмотрено проведение местных референдумов и с учетом того факта, что референдум в Крыму стал возможным благодаря вторжению российских войск, мировая общественность, за исключением России, считает его нелегитимным.

Читайте такжеЛучше умереть, чем снова подвергаться депортации - Джемилев описал настроения татар

В частности, референдум был признан нелегитимным украинским Конституционным судом, Венецианской комиссией, ЕС и США. 15 марта на рассмотрение Советом Безопасности ООН была вынесена резолюция, предполагающая объявить предстоящий референдум в Крыму «не имеющим силу» и призывать все страны не признавать его результаты, однако Россия заблокировала ее, воспользовавшись правом вето.

В Крыму против референдума активно выступают крымские татары.