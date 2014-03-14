У России нет плана вторжения на юго-восток Украины - Лавров
19:29, 14 марта 2014Политика
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Россия не имеет планов вторжения на юго-восток Украины.
Лавров утверждает, что Россия не планировала вторжение на юго-восток Украины / REUTERS
Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после прошедших в пятницу в Лондоне переговоров с госсекретарем США Джоном Керри, передает РИА Новости.
"Россия не имеет и не может иметь планов по вторжению на юго-восток Украины... У нас нет планов не обеспечивать транспарентность (в действиях вокруг Украины)", - сказал Лавров.
Ранее сообщалось, что по мнению Лаврова, разговор с Керри был полезен, но расхождения России с США по поводу Украины остались.
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