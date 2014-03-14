У России нет плана вторжения на юго-восток Украины - Лавров

Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после прошедших в пятницу в Лондоне переговоров с госсекретарем США Джоном Керри, передает РИА Новости.

"Россия не имеет и не может иметь планов по вторжению на юго-восток Украины... У нас нет планов не обеспечивать транспарентность (в действиях вокруг Украины)", - сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что по мнению Лаврова, разговор с Керри был полезен, но расхождения России с США по поводу Украины остались.