У России нет плана вторжения на юго-восток Украины - Лавров

19:29, 14 марта 2014
Политика
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Россия не имеет планов вторжения на юго-восток Украины.

Лавров утверждает, что Россия не планировала вторжение на юго-восток Украины / REUTERS

Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после прошедших в пятницу в Лондоне переговоров с госсекретарем США Джоном Керри, передает РИА Новости.

"Россия не имеет и не может иметь планов по вторжению на юго-восток Украины... У нас нет планов не обеспечивать транспарентность (в действиях вокруг Украины)", - сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что по мнению Лаврова, разговор с Керри был полезен, но расхождения России с США по поводу Украины остались.

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