Лавров о встрече с Керри: расхождения остаются

По его словам, расхождения между РФ и США по Украине сохраняются, но сегодняшний диалог был полезен, сообщают РИА Новости.

"Сохраняются расхождения (по Украине), но разговор был полезен", - сказал он по итогам переговоров.

"Керри никаких угроз в адрес России не выдвигал", - добавил также Лавров.

Как считает глава МИД РФ, на Западе вполне понимают, что вводить санкции против России не стоит.

Читайте такжеКерри предупредил Россию, что эскалация конфликта в Крыму закроет путь к дипломатии"Что касается перспектив санкций, мы живем в информационном пространстве, мы читаем, мы слышим, мы знаем, что обсуждается в Вашингтоне, что обсуждается в Европе, и смею вас заверить, что наши партнеры тоже понимают, что санкции - это контрпродуктивный инструмент... То, что это не будет способствовать взаимным интересам бизнеса, интересам в целом развития нашего партнерства, - это так", - заявил Лавров на пресс-конференции в пятницу по окончании переговоров с госсекретарем США Джоном Керри.

Напомним, сегодня в СМИ появился список первоочередных претендентов на персональные санкции со стороны ЕС.

В проект списка на санкции якобы уже включили главу Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова, советника президента РФ Сергея Глазьева, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, министра обороны РФ Сергея Шойгу, помощника президента РФ Владислава Суркова, командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко. Также санкции могут ввести против председателя Совета Федераций РФ Валентины Матвиенко, председателя комитета по иностранным делам Государственной думы РФ Алексея Пушкова, заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина, депутата Госдумы Владимира Жириновского, президента Чечни Рамзана Кадырова, лидера байкеров Александра Залдостанова, генерального директора информагентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.