Санкции Евросоюза могут коснуться 130 российских чиновников - СМИ

Как ожидается, руководство ЕС детально обсудит предоставленный список в понедельник, 17 марта, в ходе встречи глав МИД стран Евросоюза. Как отмечает агентство Reuters со ссылкой на источник, в него вошли высокопоставленные чиновники и руководители госкорпораций.

Об этом сообщает РИА «Новости».

На прошлой неделе председатель Европейского Совета Херман ван Ромпей по результатам внеочередного саммита ЕС заявил, что ЕС может ввести в отношении РФ визовые санкции и заморозку активов, если в ближайшие дни между Россией и Украиной не начнется результативный диалог.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что санкции могут быть введены с 17 марта, когда в Брюсселе состоится встреча глав МИД ЕС. Депутаты Европарламента 13 марта приняли резолюцию, одобряющую введение санкций в отношении представителей России в случае присоединения Крыма. Посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас 7 марта сказал, что возможные визовые санкции ЕС в отношении РФ простых россиян не коснутся.

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В Москве заявляют, что ущерб от возможных санкций будет взаимным, поскольку в современном мире все взаимосвязано и все друг от друга зависят. Официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич заявлял, что Москве придется отвечать на возможные санкции, и не обязательно зеркально.