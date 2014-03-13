Обнародован список россиян, против которых ЕС может ввести санкции - СМИ

Среди потенциальных кандидатов - чиновники, силовики, депутаты, олигархи.

Об этом сообщает ТСН.

В сети появился список потенциальных кандидатов из России, против которых Евросоюз может ввести персональные санкции из-за военных событий в Крыму.

Список в Facebook разместил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, ссылаясь на источник в Брюсселе.

В проект списка на санкции якобы уже включили главу Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова, советника президента РФ Сергея Глазьева, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, министра обороны РФ Сергея Шойгу, помощника президента РФ Владислава Суркова, командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко. Также санкции могут ввести против председателя Совета Федераций РФ Валентины Матвиенко, председателя комитета по иностранным делам Государственной думы РФ Алексея Пушкова, заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина, депутата Госдумы Владимира Жириновского, президента Чечни Рамзана Кадырова, лидера байкеров Александра Залдостанова, генерального директора информагентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Читайте такжеЕС приостановит переговоры по "Южному Потоку"

Также рассматривают фамилии бизнес-партнеров Путина. Среди них - председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер, президент компании "Роснефть" Игорь Сечин, президент ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД") Владимир Якунин. Значится ли в этом списке сам Владимир Путин, не известно. Напомним, евродепутаты одобрили первые санкции против России и грозят наказать Кремль еще серьезнее.