Прокуратура выясняет, почему горсовет Донецка свел митинги идеологических противников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Я дал указания, и сегодня ночью стал проводить проверку - почему органы местного управления санкционировали два митинга на одной территории в одно время», - сказал прокурор.

На замечание журналистов о том, почему прокуратура знала о проведение этих митингов, но не предотвратила того, что потом случилось и привело к смерти человека, Франтовский сказал, что он только недавно назначен на должность. «Я на посту всего часы, даже не сутки», - сказал прокурор, хотя 12 марта уже проводил в Донецке свой брифинг.

Читайте такжеМосква исказила историю с бойней в Донецке и уже готова "взять под защиту"При этом Франтовский добавил: «И, естественно, вчера после обеда стало известно об этом (о двух митингах), поступила такая информация, мы стремились каким-то образом сделать, но видимо не успели».

Прокурор отметил, что прокуратура будет разбираться с горисполкомом, горсоветом, но пока он лично даже не знает, кто в структуре этого органа власти отвечает за данный вопрос.

«Местные органы управления - это горисполком, на территории которого проходят эти митинги. Я не могу сейчас назвать должности и фамилии ответственных сотрудников горисполкома, но вам всегда хочется, чтобы в эту минуту это было. Но дайте мне разобраться и сказать, кто и где, я их по фамилиям не знаю. Я не знаю сегодня распределения обязанностей в городском совете, или в городском исполкоме, кто занимается этими вопросами. Дайте хоть несколько дней, я готов», - отметил прокурор.

На реплику о том, что на митингах уже убивают людей и надо поторопиться с решением данного вопроса, ответил: «Знаю, что убивают. И мы спешим».

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Донецке митинг сторонников " за единую Украину", который проходил вечером на площади им. Ленина, завершился нападением на них агрессивно настроенных пророссийских активистов. В результате столкновений, по официальным данным, один человек погиб, 28 - обратились за помощью к медикам. Погиб активист областной парторганизации ВО «Свобода» Дмитрий Чернявский.

Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании четырех организаторов массовой драки в Донецке.

Прокуратура Донецкой области проводит проверку действий или бездействия работников правоохранительных органов, которые должны были обеспечивать общественный порядок во время проведения мирных акций 13 марта в Донецке. Ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки).

Новоназначений прокурор Донецкой области Николай Франтовский был представлен коллективу облпрокуратуры в среду, 12 марта.