Джемилев: ООН или НАТО должны ввести миротворцев до того, как нас начнут резать

Как говорит бывший председатель Меджлиса, он осознает, что для этого требуется решение Совета безопасности ООН, где россияне его обязательно будут ветировать. «Однако, процедуру все же следует начинать», - цитирует Джемилева Радио Свобода.

Читайте такжеЗамгенсека НАТО встретится с лидером крымских татар Джемилевым

Мустафа Джемилев, который сегодня встретился с представителями Европейской службы внешних действий и лидерами НАТО, добавляет, что надеялся на более активную реакцию Запада. «Войска ООН или НАТО начинают применять свои силы, когда уже широкомасштабно льется кровь. А мы хотели русских перехитрить», - говорит он.

«Мы хотели бы, чтобы применили эту силу до того, как нас начнут резать. Вот в чем проблема. Нам ответили, что речь о применении силы не ведется, но разработан пакет мер, который дорого обойдется России, если она не будет уважать территориальной целостности Украины. А что если Россия готова заплатить эту цену и все же отхватить нашу территорию? Вот на этот вопрос я никак не могу получить ответа», - говорит экс-председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Относительно воскресного референдума, он и призвал европейских дипломатов и представителей Североатлантического альянса не брать во внимание его результатов. «Они не будут зависеть от явки или волеизъявления избирателей, поскольку такое желание тех, кто ввел войска на нашу территорию и результаты уже определены заранее», - добавляет Мустафа Джемилев.

«Проведение такого референдума да еще и в состоянии оккупации - это просто бессмысленная надругательство над элементарными демократическими принципами», - добавляет он.