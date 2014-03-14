Война с Украиной будет началом конца России и приведет к распаду РФ - Джемилев

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Джемилев заявил журналистам в штаб-квартире НАТО после встречи с заместителем Генерального секретаря Альянса Александром Вершбоу и послами 28-и стран-членов НАТО.

"Ситуация в Крыму - это авантюра Российского государства. Она не несет пользы ни крымским татарам, ни Украине, но и самой России пользы тоже не принесет. Война с Украиной станет началом конца России и приведет к ее распаду. Но это будет опасно, потому что речь будет идти о распаде ядерного государства", - сказал Джемилев.

Он также прокомментировал свой телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, который состоялся ранее на этой неделе. (Согласно сообщениям, Путин сказал Джемилеву, что Украина «не совсем законно» вышла из состава СССР).

"Я ему (Путину) сказал, что абсурдно референдумом определять будущее Крыма в этих условиях. А он ответил, что не всегда все процедуры соблюдаются. И, дескать, выход Украины и других союзных республик из СССР предусматривал одну процедуру, а сам выход произошел согласно другой процедуре", - передал Джемилев суть разговора с российским Президентом.