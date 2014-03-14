Задержаны четверо организаторов массовой драки в Донецке - Аваков

08:31, 14 марта 2014
Политика
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Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании четверых организаторов кровавой бойни в Донецке, в результате которой, по сообщениям СМИ, погибло трое человек. 

Новости Донбасса

"Ночью выявлены и задержаны первые четверо из организаторов и зачинщиков массовой драки после митингов в Донецке, приведшей к жертвам. Идут следственные действия. Исходя из первых материалов ночного расследования, эти задержания - только начало. Либеральная риторика воздействия на бандитов с ножами нами применяться не будет – жесткое персональное реагирование", - написал Аваков в Facebоok. 

Напомним, пророссийские активисты устроили кровавую бойню на мирном митинге за единство Украины.

© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса

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