WSJ: США сейчас не готовы предоставить Украине военную помощь

"Временное правительство Украины попросило США о военной помощи, в том числе о предоставлении оружия и боеприпасов, а также о содействии американской разведки", - утверждает The Wall Street Journal со слов высокопоставленных американских чиновников. Но администрация Обамы пока согласилась прислать только армейские пайки, сообщает Инопресса.

Пентагон не хочет создавать впечатление, будто он напрямую поддерживает украинскую армию во время противостояния с Россией, поясняет журналист Адам Энтус.

Риск эскалации подчеркивается решением России вновь провести военные учения вблизи Украины, а также передислокацией российских военных самолетов в Белоруссию. Власти Белоруссии заявили, что этот шаг - ответ на более интенсивные воздушные патрули НАТО.

"На фоне таких демонстраций силы американские чиновники признают, что администрации Обамы предстоит сложная эквилибристика. Администрация хочет выразить поддержку временным лидерам Украины, но при этом не восстановить против себя непредсказуемую Москву еще сильнее, а также не подбадривать невзначай украинских военных, чтобы те не пошли на шаги, чреватые силовым конфликтом", - говорится в статье.

"Это не "нет, никогда", а "пока что нет", - комментирует неназванный высокопоставленный чиновник США ответ своей страны на просьбу Украины о "смертоносной военной помощи", как это называется на официальном языке.

Сенатор Маккейн (кстати, он сегодня посетит Украину вместе с другими американскими законодателями), раскритиковал реакцию Белого дома. "Нам не следует навязывать оружейные эмбарго жертвам агрессии", - сказал он.