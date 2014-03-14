Яценюк: агрессия РФ не имеет никаких причин и предпосылок

Арсений Яценюк подчеркнул, что Украина столкнулась с военной агрессией страны-соседа, которая является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: «Эта агрессия не имеет никаких причин и предпосылок. Это совершенно недопустимо в 21 веке решать любые конфликты с танками, артиллерией и армией на территории».

Он отметил, что Российская Федерация нарушила ряд двусторонних и многосторонних международных соглашений, подписанных Украиной и Россией: «Мы убеждены, что никем не ставится под сомнение статья 2 Устава ООН, которая говорит, что все члены ООН воздерживаются в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций».

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Арсений Яценюк также отметил, что военное присутствие (на территории Украины. - ред.) четко идентифицировано: «Это российское военное присутствие, с российскими номерными знаками на машинах».

«Призываем Российскую Федерацию отвести ее войска, размещенные в Крыму, и начать реальные разговоры и переговоры, чтобы преодолеть этот конфликт», - подчеркнул Премьер-министр.

«Мы до сих пор убеждены, что у нас есть шанс решить этот конфликт мирным путем. Выражаем уважение украинским военным, которые воздерживаются от любого применения силы», - подчеркнул Глава Правительства.

Как отметил он, этот конфликт выходит за пределы региона. Арсений Яценюк напомнил, что в 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия и был подписан Будапештский меморандум: «Мы отказались от третьего в мире по величине арсенала атомного оружия. И согласно Будапештскому меморандуму его подписанты гарантировали территориальную целостность, суверенитет и независимость украинского государства».

«То, как действуют наши российские партнеры - и, убежден, если мы начнем реальные переговоры с Россией, то они смогут стать настоящими партнерами, - подрывает глобальную безопасность и программу ядерного разоружения. Ведь после этих действий будет очень сложно убедить кого-либо в мире не иметь ядерного оружия», - подчеркнул Арсений Яценюк.

Он еще раз подчеркнул, что украинская власть абсолютно открыта к переговорам: «Мы хотим реальных переговоров. Мы не хотим никакой военной агрессии».

Он обратился к Российской Федерации: «Хотят ли русские войны? Как Премьер-министр Украины, которая в течение десятилетий имела теплые и дружеские отношения с Россией, я убежден, что россияне не хотят войны. Надеюсь, российские власти и российский президент прислушиваются к своему народу, мы вернемся за стол переговоров и немедленно решим этот конфликт».