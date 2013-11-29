Глазьева наградили за "возвращение Украины"

В России вручили Национальную премию "Человек года-2013". Церемония прошла 28 ноября в храме Христа Спасителя, сообщает Украинская правда со ссылкой на сайт Русского биографического института.

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Среди лауреатов:

Президент России Владимир Путин - за укрепление позиций России на международной арене и исключительный вклад в урегулирование сирийского конфликта;

Святейший Патриарх Кирилл – за выдающийся вклад в укрепление исторических культурных традиций.

А вот советник Путина Сергей Глазьев награжден за содействие возвращению Украины в единое экономическое пространство с Россией.

Премия "Человек года-2013" учреждена в 1993 году Русским биографическим институтом и Институтом экономических стратегий.

Глазьев известен своими резкими заявлениями. 29 ноября он заявлял, что Украина не подпишет соглашение об ассоциации с ЕС, она выгодна сумасбродным политикам.