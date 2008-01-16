В России опровергают сообщение об отказе от украинских радаров

Россия не отказывалась от аренды украинских радаров системы раннего предупреждения в Севастополе и Мукачево. Об этом заявил советник министра обороны России Ильшат Байчурин.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения об отказе Вооруженных сил России от использования информации, поступающей с украинских радаров СПРН в связи с некачественным обслуживанием этих РЛС украинским персоналом и значительным числом ложных предупреждений. Газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванный источник в Министерстве обороны России сообщила, что соответствующее решение подписано министром обороны Анатолием Сердюковым.

По мнению специалистов, Россия откажется от использования украинских РЛС не ранее конца 2008 года, когда будет введен в строй радар системы раннего предупреждения "Воронеж-ДМ" под Армавиром.

Радиолокационные станции "Днепр" под Севастополем и Мукачево были введены в эксплуатацию в 1979 году. При распаде СССР радары Украина объявила радары своей собственностью. В 1992 году Москва и Киев подписалидоговор об аренде станций в течение 15 лет с платой в размере 840 тысяч долларов ежегодно. Украинские станции позволяют обнаруживать пуски ракет и космические объекты на расстоянии до 4 тысяч километров. В поле их обзора попадают юг Европы, север Африки, Ближний Восток. Ресурс станций "Днепр" оценивается в 25 лет.

Лента. ру