МИД Украины подтверждает задержание Фирташа

МИД Украины подтверждает задержание в Австрии бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Читайте такжеСША требуют экстрадировать Фирташа

«Мы подтверждаем, что 12 марта в Вене был задержан Дмитрий Фирташ. Арест был осуществлен на основании обращения ФБР США», - сказал Перебыйнис.

По его словам, Посольство Украины в Австрии выясняет все детали и будет пытаться встретиться с Фирташем. Сейчас Фирташ находится в пенитенциарном заведении в Вене.

Читайте такжеМИД проверяет информацию об аресте Фирташа в Австрии

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, правоохранительные органы Австрии по запросу ФБР США задержали в Вене Фирташа. По информации Reuters, 48-летний бизнесмен был задержан по выдвинутому органами США подозрению "во взяточничестве и преступных намерениях".

Федеральное уголовное агентство Австрии в официальном пресс-релизе идентифицировало взятого под стражу как "Дмитрия Ф". В отношении задержанного, сообщается в релизе, с 2006 года ведет расследование ФБР.