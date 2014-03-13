В Лисичанске на шахте произошло разрушение металлической секции: один рабочий погиб, трое - в больнице

09:37, 13 марта 2014
Политика
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Вчера в 12.15 в Лисичанске Луганской области на территории шахты им. Мельникова ПАО «Лисичанскуголь» во время ремонтных работ на креплении произошло разрушение металлической секции, которой были травмированы 4 работника.

У Лисичанську на шахті сталося руйнування металевої секції: один працівник загинув, троє перебувають у лікарні

Пострадавшие с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в Лисичанскую городскую больницу, где один из них умер, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Шахта работает в штатном режиме. По факту несчастного случая работает комиссия.

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