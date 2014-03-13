В Лисичанске на шахте произошло разрушение металлической секции: один рабочий погиб, трое - в больнице

Пострадавшие с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в Лисичанскую городскую больницу, где один из них умер, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Шахта работает в штатном режиме. По факту несчастного случая работает комиссия.