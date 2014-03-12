Украина находится перед угрозой масштабного вторжения - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий.

По словам Парубия, на границе с Украиной находится «группировка Вооруженных сил РФ, включая резервы. Эта группировка насчитывает более 80 тысяч личного состава, до 270 танков, боевых бронированных машин - до 180, артсистем - до 380, реактивных систем залпового огня - до 18, боевых самолетов - до 140, ударных вертолетов - до 90, боевых кораблей и катеров - до 19».

«Из них с Северного Полесского направления - до двух группировок общей численностью до 8 тысяч личного состава, до 170 танков, до 520 боевых бронированных машин, до 120 артсистем, до 40 самолетов и до 20 вертолетов. Эта группировка находится в непосредственной близости к украинской границе, и фактически - за несколько часов переезда до столицы Украины Киева», - сказал Парубий.

Подобные группировки, заметил он, «находятся с Восточного Слободского направления, Южного Донецкого, Запорожского направления, на территории Краснодарского края, а также на территории Приднестровской Молдавской республики».

Как напомнил Парубий, Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность, они проводят плановые учения.

«Часть из них передислоцирована в места проведения учений, там, где они наиболее быстро и оперативно могут ответить на те вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной», - сказал секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос журналистов, Парубий отметил, что «наши подразделения сегодня располагаются таким образом, чтобы мы смогли отбить атаки с любого направления».